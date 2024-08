Bufera Milan, Theo e Leao restano in disparte durante il cooling break

L'EPISODIO

L'attaccante portoghese e il difensore francese sono rimasti in disparte durante il cooling break, volendo quasi mandare un segnale a Fonseca

© Foto da web Momenti di tensione in casa Milan. A metà del secondo tempo, in occasione del cooling break, Theo Hernandez e Rafa Leao sono rimasti in disparte non unendosi al gruppo che era andato verso la panchina rossonera per ascoltare le indicazioni del tecnico Fonseca. A richiamarli proprio Abraham, che ha invitato i due a raggiungere i compagni di squadra. Entrati da pochi minuti dopo l'eslusione iniziale, Theo e Leao sono stati protagonisti del gol del pareggio rossonero, che è valso il 2 a 2 finale.

Una foto che farà sicuramente discutere, dato che l'intento dei due calciatori sembrava polemico nei confronti di Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, aveva deciso di lasciarli in panchina dopo la deludente prestazione di Parma, cambiando di fatto gran parte della formazione. Al loro ingresso, arrivato al 70' dopo il raddoppio della Lazio, Theo Hernandez, Abraham e Leao hanno confezionato l'azione che ha portato al gol del portoghese, decisivo per il pareggio finale. Una situazione che dovrà essere risolta al più presto in casa Milan, sfruttando anche la sosta per cercare di fare il punto della situazione.

© Foto da web

A fare chiarezza su qaunto accaduto è stato lo stesso tecnico rossonero Paulo Fonseca: "Innanzitutto non ci sono problemi con Theo Hernandez e Leao, non creiamo casi perché in questa settimana ho parlato con entrambi spiegando la mia scelta, che hanno accettato. Non ho visto che sono rimasti in campo durante il cooling break, ma erano entrati da due minuti e non avevano bisogno di fermarsi o di indicazioni. La reazione dei giocatori all'ingresso in campo è stata positiva, quindi non creiamo problemi che non ci sono".