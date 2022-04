Delusione Milan: senza gol la strada per lo scudetto è complicatissima

L'ANALISI

I rossoneri faticano a segnare, Pioli non ha soluzioni

Due passi falsi che possono costare tanto. Volti scuri e molta delusione in casa Milan dopo il pari contro il Torino, un'involuzione inaspettata e che preoccupa per il futuro. I rossoneri sono ancora in corsa per lo scudetto, certamente, ma non sono più padroni del loro destino. Vincerle tutte potrebbe non bastare e, calendario alla mano, la missione non è neanche delle più semplici. Per una difesa che non prende gol da cinque partite di campionato, sei con il derby di Coppa Italia, c'è un attacco che non sa più segnare: questo il problema che Pioli dovrà risolvere il più in fretta possibile.

Il campanello d'allarme suonato contro il Bologna si è dimostrato veritiero. Questo Milan non sa più vincere, ma soprattutto non sa più segnare. Giroud allo stadio Olimpico Grande Torino ha fatto a sportellate e ha lottato con un leone senza mai però trovare il guizzo vincente. Poi il nulla: Leao spento e invogliato, Messias e Diaz praticamente non pervenuti. Neanche il rilancio di Saelemaekers, dopo le ultime settimane complicate, ha dato la spinta giusta. Senza Ibrahimovic e Rebic, infortunato e in rotta con il tecnico, trovare soluzioni nuove per Pioli è praticamente impossibile. Nessuna chance pure per Lazetic, il classe 2004 arrivato a gennaio: da Milanello giurano che il ragazzo ha tanto talento, ma evidentemente è ancora troppo acerbo. Un bel problema in vista dello sprint finale: sei partite da vincere a tutti i costi per sperare nello scudetto.

Contro il Toro è stata decisiva anche l'assenza di Bennacer in mezzo al campo. Un affaticamento muscolare che l'ha costretto ai box e il Milan ha perso il suo gioco. Tonali, un gladiatore, non ha ancora quella capacità in regia e Kessie ha faticato per tutti i 90' a trovare una posizione tra le linee. Così Tomori e Kalulu sono stati spesso costretti al lancio lungo. Gioco da ragazzi per Bremer e compagni arginare la manovra dei rossoneri. Cercasi soluzioni per segnare.

Sono i numeri a testimoniarlo: l'ultima volta che il Milan è riuscito a segnare più di un gol è stato a Salerno il 19 febbraio scorso, pareggiando perlopiù. Poi un gol contro l'Udinese, contro il Napoli, contro l'Empoli e contro il Cagliari. Zero contro Inter, Bologna e Torino. Gli ultimi marcatori nell'ordine sono stati Leao, Giroud, Kalulu e Bennacer.