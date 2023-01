De Ketelaere, vietato fallire: con il Torino l'ultima grande occasione

© Getty Images

Vietato fallire per Charles De Ketelaere contro il Torino. Gli ottavi di Coppa Italia sono l'ultima grande occasione per il belga di dimostrare il suo valore. Serve il salto di qualità dopo i primi cinque mesi con molti bassi e pochi alti. Mr 35 milioni di euro, arrivato in estate come grande promessa, è chiamato alla riscossa. Pioli l'ha sempre coccolato a parole, ma ora ha bisogno di lui sul campo. Contro i granata il tecnico sembra intenzionato a fargli spazio, non come trequartista ma come prima punta per far rifiatare Giroud. Non certo il suo ruolo naturale, ma l'allenatore rossonero ha sempre detto di vederlo bene al centro dell'attacco.