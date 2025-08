Napoli, abbonamenti esauriti in poche ore: campagna già chiusa

Dopo aver aperto la vendita libera degli abbonamenti questa mattina, la campagna si è esaurita in poche ore. A comunicarlo è lo stesso Napoli: "SSC Napoli comunica la chiusura della Campagna Abbonamenti 2025/26. Nei giorni scorsi, il 98% degli aventi diritto ha esercitato la prelazione. Questa mattina sono stati esauriti anche i posti riservati ai nuovi abbonati. La quota complessiva degli abbonamenti sottoscritti è di oltre 24.000. Nei prossimi giorni verranno comunicate le fasi di vendita e le modalità di acquisto dei biglietti per la prima gara interna della stagione, Napoli-Cagliari, in programma il 30 agosto 2025".