Barcellona, vandalizzato murale Yamal con immagine sette nani

Vandalizzato il murale di Lamine Yamal. L'artista TV Boy ha creato l'opera in Plaza Joanic, nel capoluogo catalano, per commemorare il diciottesimo compleanno della giovane stella del Barcellona. Il murale raffigura una 'L' sul petto, a emulare l'iconico costume di Superman. Tuttavia, non è durato nemmeno un mese. Qualcuno ha voluto lasciare il segno firmando la sua modifica e aggiungendo i sette nani di Biancaneve al murale, riferendosi alla presenza di persone affette da acondroplasia alla festa di compleanno di Lamine Yamal. L'autore di questa 'modifica' sarebbe, secondo la stampa spagnola, Shredder, un altro artista urbano.