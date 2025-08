Gimenez torna al...Feyenoord: giro di campo e saluto ai tifosi al De Kuip

Santiago Gimenez torna al Feyenoord. Non è una trattativa di mercato lampo, un gran ritorno di fiamma, ma l'occasione per il Bebote di salutare per l'ultima volta i propri tifosi. Infatti, nella giornata di ieri, in occasione dell'amichevole tra gli olandesi e il Wolfsburg, Gimenez è stato al De Kuip per un giro di campo e per salutare l'ultima volta i tifosi del Feyenoord, club nel quale ha militato dall'estate del 2022 a gennaio 2025, quando è passato al Milan.