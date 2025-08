La cavalla di Allegri vince a Livorno, il padre di Max ritira il premio

Il favoritissimo Gold Freedom era partito forte impostando la corsa all'avanguardia e cercando di risolvere con le maniere forti la gara, ma all'attacco del giro conclusivo, però, la rivale dichiarata Media si è progressivamente avvicinata per aggredirlo sulla curva finale e passare nel finale per vincere chiaramente. In premiazione la bellissima coppa offerta dalla famiglia Lombardi è stata ritirata da Agostino Allegri, padre di Max. La prossima serata di corse al Caprilli, dedicata ai monumenti e agli edifici storici della città, è fissata per il 10 agosto.