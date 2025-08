Milan, Baresi operato per la rimozione di un nodulo polmonare: "Mi ci vorrà un po' per rimettermi in forma"

Il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi è stato operato per la rimozione di una nodulazione polmonare. Lo comunica il club rossonero. L'intervento è andato bene e - continua la nota - Baresi "seguirà ora una terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Forza Capitano, siamo tutti con te". "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in forma - le parole di Baresi attraverso i canali ufficiali del Milan - Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio".