Il Milan sceglie la via del silenzio: niente congratulazioni social all'Inter per lo scudetto

Una dimenticanza che sta facendo discutere, animando i botta e risposta via social tra i tifosi delle due sponde calcistiche milanesi. Dopo la conquista dello scudetto, tra i messaggi di congratulazione arrivati all'Inter da parte delle squadre avversarie di Serie A (moltissimi a dire il vero anche i tweet di club esteri) spicca invece il silenzio proprio del Milan. In merito a quanto successo ieri sera, l'ultimo tweet del club rossonero è infatti relativo al risultato finale del derby che ha consegnato ai cugini la seconda stella. Nulla più. Un comportamento decisamente diverso, viene sottolineato proprio dai tifosi nerazzurri, rispetto a quello dell'Inter che due anni fa, quando fu il Milan a vincere lo scudetto, si congratulò immediatamente coi cugini con questo messaggio: "Complimenti AC Milan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l'anno prossimo”.