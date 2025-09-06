Da problema a risorsa: il centrocampo è il segreto del nuovo Milan di Allegri

In un Milan che i numeri hanno eletto come autentico re del mercato in Italia tra entrate e uscite (qui i dettagli), a cambiare letteralmente faccia è stato il centrocampo. La rivoluzione targata Igli Tare ha colpito specialmente la mediana dove sono solo due i sopravvissuti rispetto alla scorsa stagione, ossia Loftus-Cheek e Fofana, due elementi molto graditi ad Allegri che infatti li ha schierati sia con la Cremonese che con il Lecce (l'inglese è andato anche a segno in Salento).