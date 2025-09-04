Milan camaleontico e con il falso nove: così Allegri può far decollare il Diavolo

Ma formazione dettata dal mercato dicevamo. Davanti a Maignan c'è poco da scegliere: la linea a tre sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic con De Winter pronto a far rifiatare uno dei compagni. Sbilanciarsi con Odogu è, al momento, un bell'azzardo anche se, va detto, Allegri ha già dimostrato in passato di saper lanciare i giovani. Sugli esterni, partito anche Musah, le variabili sono ancora meno. Saelemaekers a destra ed Estupinan a sinistra non hanno praticamente cambi a meno di non voler allargare, ma snaturandoli un po', uno dei moltissimi centrocampisti presenti in rosa. Qui l'abbondanza è infatti notevole. Sulla carta Modric non si tocca, ma alla sua età è evidente che anche lui sarà chiamato a rifiatare. In tal caso problemi zero: c'è Ricci, che Allegri ha già utilizzato anche come mezzala, e ci sarà Jashari, tutti giocatori che il tecnico toscano considera adatti al ruolo di play. Al loro fianco, almeno nel 3-5-2, giocheranno Loftus-Cheek da una parte e Rabiot dall'altra. Il che, tradotto, fa gamba, fisico e inserimento, una manna dal cielo per Allegri. Fofana sarà utile a partita in corso quando si renderà necessario coprirsi un po'.



E davanti? Leao, come detto, sembra destinato a giocare da falso nove, magari alternandosi con Nkunku per non dare punti di riferimento alle difese avversarie. Gimenez resta sempre un'alternativa valida e Pulisic può fare da spalla a chiunque. Insomma, c'è da sbizzarrirsi ma anche da lavorare. E Allegri, si sa, nell'abbondanza sa sempre inventarsi qualcosa...



