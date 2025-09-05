Il Milan saluta Bennacer che va alla Dinamo Zagabria: decisivo Boban

Dietro al passaggio dell'algerino alla Dinamo c'è la mano di Zvonimir Boban, presidente del club croato e suo grande estimatore. Non a caso l'ex Empoli, reduce da una stagione in prestito al Marsiglia, è stato acquistato dal Milan nel 2019 proprio mentre il 56enne era Chief Football Officer del club prima di salutare con tanto di rottura. Bennacer, che col Milan ha disputato 137 presenze in tutte le competizioni risultando decisivo per la vittoria dell'ultimo scudetto, nel corso dell'estate non si è mai allenato con la squadra su precisa scelta di Allegri e dello staff tecnico.