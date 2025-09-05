Il Milan saluta Bennacer che va alla Dinamo Zagabria: decisivo Boban

L'algerino saluta nuovamente i rossoneri in prestito con diritto di riscatto
Fuori dai piani del Milan, Ismael Bennacer lascia i rossoneri a mercato chiuso in Italia per trasferirsi in Croazia. La Dinamo Zagabria infatti, ha raggiunto l'intesa con il club di Via Aldo Rossi per prelevare il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. I croati ne hanno dato l'annuncio sui propri canali social: la firma è subordinata al superamento delle visite mediche.
Dietro al passaggio dell'algerino alla Dinamo c'è la mano di Zvonimir Boban, presidente del club croato e suo grande estimatore. Non a caso l'ex Empoli, reduce da una stagione in prestito al Marsiglia, è stato acquistato dal Milan nel 2019 proprio mentre il 56enne era Chief Football Officer del club prima di salutare con tanto di rottura. Bennacer, che col Milan ha disputato 137 presenze in tutte le competizioni risultando decisivo per la vittoria dell'ultimo scudetto, nel corso dell'estate non si è mai allenato con la squadra su precisa scelta di Allegri e dello staff tecnico.
Dopo aver detto no a diversi club arabi e turchi (lo ha cercato anche il Bologna in Italia), il classe 1997 sposa quindi il progetto della Dinamo Zagabria che coprirà solo parte dell'ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.
