Coronavirus, l'affondo di Biglia: "L'Italia non ha seguito le regole e ora è al collasso"

EMERGENZA CORONAVIRUS

In una intervista aa CNN Radio argetina, Luca Biglia ha criticato aspramente l'Italia per come ha gestito l'emergenza coronavirus. “Non solo hanno sottovalutato il problema ma non hanno seguito le regole - l'affondo del centrocampista del Milan -. Siamo arrivati al collasso dove a oggi i medici lavorano senza sosta. Non solo muore la gente col virus, ma anche persone con altre patologie che non possono avere l’assistenza adeguata. Per colpa del coronavirus si mettono da parte altre persone”. Coronavirus, tutti gli sportivi positivi Getty Images

Dopo la società civile, il coronavirus - come facilmente prevedibile - si sta allargando anche al mondo dello sport. Il COVID-19, come spiegano i virologi, è un virus che non fa sconti e colpisce chiunque, anche gli sportivi che sono costantemente monitorati. Daniele Rugani (Juventus) è il stato il primo caso in Serie A, Mikel Arteta (Arsenal) il primo manager a essere infettato. Guarda la gallery con tutti gli atleti e i dirigenti che hanno contratto l'infezione.





Parole forti, crude e che alzeranno un polverone quell'argentino, solidale con il River Plate che si è rifiutato di scendere in campo e rischia la retrocessione se non si presenterà per tre volte di fila. “Preferisco retrocedere che perdere la vita. Il calcio è uno sport nel quale sono in gioco tantissimi interessi ma ora ci sono altre priorità - ha aggiunto -. E i giocatori devono mettere la faccia e dire che il calcio va fermato perché non siamo immuni. Se prendo il virus lo trasmetto alla mia famiglia, ora sono altre le priorità”.

