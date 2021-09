Cori contro Bakayoko, la Procura federale apre un'inchiesta

SERIE A

Si stanno acquisendo i video della partita e gli atti della Questura: Gazidis: "Dovere morale"

La Procura federale ha aperto un`indagine a carico della SS Lazio in seguito alla denuncia presentata dal Milan per cori di matrice discriminatoria dei tifosi biancocelesti ai danni del calciatore Tiémoué Bakayoko nel corso della gara di campionato Milan-Lazio del 12 settembre scorso. È quanto si legge in una nota della Federcalcio. La Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano.

"E' un nostro impegno morale denunciare ogni forma di discriminazione che coinvolga il nostro club, che non possiamo e dobbiamo ignorare. Vogliamo ancora una volta confermare il nostro impegno per evitare simili atteggiamenti in futuro, collaborando con gli altri Club e le Istituzioni per raggiungere un obiettivo comune", ha detto l'ad del Milan, Ivan Gazidis dopo la presentazione di un esposto ufficiale alla Procura Federale contenente evidenze documentali per fare chiarezza e affinché siano presi i dovuti provvedimenti.

"Il mondo del calcio - ha continuato Gazidis - deve rimanere unito per tutelare tutti i giocatori in modo deciso e senza compromessi. L'intolleranza non e' un problema creato dal calcio, ma senza dubbio si riflette nel calcio. Per questo motivo, continueremo nel nostro sforzo di portare cambiamento attraverso il calcio e lanceremo altre iniziative di sensibilizzazione nei prossimi giorni".