Euro U19 donne, Italia domani affronta Spagna per un posto in finale

Prima la qualificazione al Mondiale Under 20 del prossimo anno, poi quella alle semifinali dell'Europeo in corso in Polonia. Più alto è il traguardo da raggiungere, più forte l'emozione nel vivere sensazioni mai provate prima. La Nazionale Under 19 Femminile è pronta per scrivere un altro capitolo della sua straordinaria avventura: martedì alle 17 a Mielec (diretta RaiSport, arbitra la finlandese Vuorio) le Azzurrine affrontano la Spagna campione d'Europa in carica con l'obiettivo di accedere alla finale in programma venerdì 27 a Rszezow contro la vincente dell'altra semifinale tra Francia e Portogallo. Novanta minuti che potrebbero diventare 120 (in caso di parità si andrebbe infatti ai tempi supplementari) in cui la squadra di Nicola Matteucci dovrà trovare i gol con le sue attaccanti e non solo: fino a questo momento ne sono stati segnati tre, due da Giada Pellegrino Cimò e uno da Manuela Sciabica, con un'Italia che in tre partite ha schierato titolari ben 19 giocatrici sulle 20 della rosa e tirato complessivamente 42 volte verso le porte avversarie, contro i 39 della Spagna, allenata da Javi Lerga. Un allenatore che ha fatto parte dello staff della nazionale maggiore guidata da Montse Tomé e che schiera tante protagoniste del secondo posto all'Europeo Under 17 del 2023 (quando le spagnole persero in finale contro la Francia) e del trionfo dello scorso anno in Lituania con l'Under 19: da Daniela Agote (nominata miglior giocatrice della competizione) a Marisa, a segno nella finale contro i Paesi Bassi, mentre la 'stellina' Vicky Lopez (5 gol due anni fa nell'Europeo Under 17) è tra le convocate per l'Europeo in Svizzera. Due precedenti recenti tra Italia e Spagna, a livello di Nazionali femminili, sono benauguranti: nel dicembre del 2023, a Pontevedra, la Nazionale maggiore ha battuto 3-2 le campionesse del mondo in una gara di Nations League, mentre l'11 maggio scorso l'Under 17 con il 2-1 alla Spagna si è garantita la qualificazione alle semifinali dell'Europeo e l'accesso al Mondiale.