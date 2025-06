È successo di tutto nella partita tra Spagna-Germania, valida come semifinale degli Europei Under 19 e terminata col punteggio di 6-5 per gli iberici dopo i supplementari. Una sfida storica che ha visto ben undici gol appunto, con Pablo García, punta del Real Betis, grande protagonista. Il 18enne ha siglato ben quattro reti, una delle quali decisiva proprio al minuto 119.