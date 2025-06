Bari, De Laurentiis: "Voglio consegnare il club in A"

"Ci siamo rimessi al lavoro per i prossimi passi dopo la fine del torneo. Abbiamo messo in opera una progettualità importante": così il presidente del Bari calcio, Luigi De Laurentiis, ha presentato oggi al San Nicola in conferenza stampa i programmi futuri del club. "Noi abbiamo tre anni davanti. Voglio consegnare questa squadra in serie A - ha puntualizzato - trovando una proprietà solida che possa venire qui per restare. Non mi mancano nè le capacità e né le risorse per ricercare: sarei pazzo dopo aver speso sette anni qui a lasciarla al primo che passa. Sono affezionato e innamorato di questa società. Ho una responsabilità verso la piazza, che merita di stare in alto. Non è detto che qualche novità o un partner non possa arrivare prima. Dobbiamo costruire un progetto per una piazza importante. Non è stato facile tenere i debiti lontani dal club. Questa è una società che deve essere sana, ma la serie B non dà sostenibilità. Il nuovo allenatore Caserta ha sposato i nostri programmi e questa piazza". "Dobbiamo rimanere compatti con la tifoserie e la squadra: da fuori ci guardano", ha aggiunto. "Sullo scorso campionato abbiamo dei rimorsi. Dopo aver conquistato la salvezza nel precedente ai play out, siamo ripartiti da zero. La prima parte della stagione è stata entusiasmante, eravamo motivati per la seconda parte. Alla fine c'erano le basi per arrivare ai play off. E' stato un delitto perdere l'obiettivo nelle ultime cinque giornate", ha specificato sulla passata stagione.