Cagliari, Pisacane: "Roma forte, sfruttiamo i loro pochi punti deboli". Out Winks, torna Trepy

Cagliari senza il suo playmaker Winks per la trasferta a Roma. In compenso l'allenatore Fabio Pisacane, per rinforzare un attacco che non segna più da 180 minuti, avrà a disposizione il francese Trepy. Non si sa se giocherà, ma dopo l'incidente in piscina della scorsa estate è un altro traguardo. Per il Cagliari, reduce da due ko consecutivi con sei reti al passivo e nessuna all'attivo, una partita molto complicata: Pisacane costretto in pochi giorni a trovare una soluzione per il suo Cagliari che, dopo un avvio da sogno, sembra un po' in caduta libera. "Abbiamo pressato e tenuto possesso palla più con Monza e Bologna che nelle altre partite - ha detto il tecnico rossoblù - ma se poi non valorizzi ciò che fai diventa tutto inutile".