Cagliari, Pisacane: "Roma forte, sfruttiamo i loro pochi punti deboli". Out Winks, torna Trepy

Cagliari senza il suo playmaker Winks per la trasferta a Roma. In compenso l'allenatore Fabio Pisacane, per rinforzare un attacco che non segna più da 180 minuti, avrà a disposizione il francese Trepy. Non si sa se giocherà, ma dopo l'incidente in piscina della scorsa estate è un altro traguardo. Per il Cagliari, reduce da due ko consecutivi con sei reti al passivo e nessuna all'attivo, una partita molto complicata: Pisacane costretto in pochi giorni a trovare una soluzione per il suo Cagliari che, dopo un avvio da sogno, sembra un po' in caduta libera. "Abbiamo pressato e tenuto possesso palla più con Monza e Bologna che nelle altre partite - ha detto il tecnico rossoblù - ma se poi non valorizzi ciò che fai diventa tutto inutile".
Di fronte c'è la Roma terza in classifica, dietro alle due capolista Lazio e Inter. Pisacane ha ricordato l'identità che Gasperini riesce a trasmettere alle sue squadre. Ma ha anche ricordato che nessuno è perfetto: "Dobbiamo essere bravi contro una squadra forte, anche fisicamente, a sfruttare i pochi punti deboli che ha".
Tredici punti in sei partite, zero nelle ultime due: "Forse le vittorie hanno nascosto un po' di polvere sotto il tappeto, questa è una squadra che può e deve crescere". Per quanto riguarda il carattere, Pisacane sembra aver intenzione di far giocare insieme i giocatori con più carisma ed esperienza: Mina dovrebbe ritornare al centro della difesa con Deiola che verosimilmente andrà ad affiancare Romano e forse anche Gagliardini in fase di impostazione. Probabile chance anche per Fazzini, numero 10 sulle spalle, ma anche diverse giornate in panchina. "Nessun caso Fazzini - ha detto Pisacane - è un giocatore che ha tutta la mia stima: per il Cagliari può essere determinante".