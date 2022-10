Cardinale: "La sfida è shakerare il Milan, non investo per pensare a quando uscirò"

le parole

Il fondatore di RedBird e gli obiettivi nel calcio italiano: "Dobbiamo occuparci della differenza tra Serie A e Premier League"

© Getty Images Gerry Cardinale, proprietario del Milan tramite RedBird da quattro mesi e mezzo, spiega gli obiettivi che si è posto investendo nel calcio italiano: "Non puoi solo comprare un club e poi stare fermo. La sfida è shakerarlo un po'. Non a pistole spianate ma di sicuro possiamo dare un bel contributo e stiamo cercando di capirlo". Tra le prime urgenze del movimento italiano c'è anche il pesante squilibrio con gli altri campionati: "I parametri tra le diverse leghe europee sono uguali a un livello macro, anche se poi ognuna ha le sue sfumature. In Italia, per esempio, non sono stati costruiti nuovi stadi dal 2011, questo è significativo".

Cardinale, intervenuto a New York a “Invest in Sports”, assicura di avere un obiettivo a medio-lungo termine col club rossonero: "Elliott nel Milan ha fatto bene e io quindi ho scelto la continuità. Non sono preoccupato dei tempi dell'exit strategy, non investo per pensare a quando ne uscirò".

Nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport emerge anche l'esperienza già maturata nel mondo dello sport: "I club ora sono come aziende di intrattenimento, ciò che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. Il Milan ha appena vinto uno scudetto e le aspettative sono di confermarsi ma in Champions League vediamo che ci sono grandi differenze con la Premier League. Investire in questa società è un ibrido tra le esperienze che ho vissuto con Liverpool e Tolosa".

Infine Cardinale ha affrontato il tema della Superlega rimarcando ancora una volta le differenze tra i vari campionati e dei complessi rapporti tra leghe e società: "A certi livelli diventa tutto molto politico. Il mio compito è quello di abbassare la testa e lavorare anche se è interessante capire come mai accadano certe cose".