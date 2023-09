Milan, Cardinale: "Trattiamo il calcio con i metodi del baseball"

PARLA CARDINALE

Il patron dei rossoneri al New York Post: "Lo sport è sopravvalutato e non è sostenibile con il ritmo e la traiettoria attuali"

© Getty Images Gerry Cardinale, patron del Milan e fondatore di RedBird, ha rilasciato una lunga intervista al New York Post, spiegando il suo approccio al private equity e di come tutte le sue moltecipli proprietà nel settore dei media e dello sport si integrano tra loro. "Molti parlano di sinergie di portafoglio, ma in RedBird stiamo davvero vedendo questo aspetto prendere forma - ha spiegato il numero 1 del club rossonero -. Abbiamo un’attività di analisi dei dati nello sport che affonda le sue radici nel baseball e che ora stiamo applicando al calcio europeo, quindi la connessione è profonda e sta decisamente accelerando".

I prezzi dei club sportivi sono ormai davvero folli e secondo Cardinale si rischia la classica bolla che prima o poi rischia di scoppiare. "C'è sempre qualcuno disposto a pagare il prezzo di vendita, ma questo può essere un gioco pericoloso. A volte le persone si tappano il naso e si buttano, confidando nel fatto che le cose continuino a salire - ha aggiunto -. Ma qualsiasi studente di storia economica sa che non è sostenibile, almeno non con il ritmo e la traiettoria attuali. Non credo che a lungo termine lo sport sia sopravvalutato, ma credo che sia sopravvalutato rispetto al momento attuale".

Vedi anche Milan Cardinale: "Milan più forte e più europeo. Voglio cambiare il calcio italiano" Sulla strategia per il futuro: "Non so come definirlo, ma quello che stiamo costruendo è un ibrido tra private equity, impegno operativo e creazione di aziende con una mentalità di soluzioni di capitale: ci piace portare capitale scalabile per risolvere i problemi. Circa il 40% delle aziende in portafoglio è costituito da società nate da zero, tutte con flussi di cassa positivi o in pareggio fin dall’inizio e che stanno risolvendo una lacuna o una dislocazione nei rispettivi settori".

Vedi anche Calcio Milan, parla Cardinale: "Enorme rispetto per Berlusconi, il Milan da sempre top club"