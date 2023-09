Cardinale: "Milan più forte e più europeo. Voglio cambiare il calcio italiano"

Gerry Cardinale da qualche settimana ha festeggiato i primi 12 mesi alla guida del Milan: un primo anno in cui "ho tenuto l'organizzazione ereditata" racconta al settimanale 7 non prima di effettuare una vera e propria rivoluzione estiva con l'addio di Maldini e Massara e i grandi investimenti sul calciomercato per un "Milan più fisico, più forte, più veloce, più intenso, più europeo e in queste prime partite l'ho visto".