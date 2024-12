Cardinale dalle parole ai fatti: il 2025 deve cominciare con la Supercoppa

Date le richieste, ci sarebbe da chiedersi se Cardinale deciderà di mettere mano al portafoglio a gennaio per rinforzare una rosa quanto meno incompleta, ma per il mercato è ancora molto presto e innanzitutto andranno valutate le condizioni, fisiche e psicofisiche, di chi c'è già, di chi torno (Bennacer in primis) e di chi dovrà decidere se restare o andare via (Theo?). Intanto Fonseca aspetta la Roma e spera di chiudere l'anno in bellezza. Per l'anno che verrà c'è ancora tempo.