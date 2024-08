Cardinale a Milanello con Ibra e la dirigenza: discorso alla squadra. Fonseca non si tocca

MILAN

Il numero uno di RedBird ha tenuto a colloquio il gruppo: con la Lazio è già uno snodo importante

Paulo Fonseca non si tocca. Il difficile inizio di campionato del Milan ha già aumentato la pressione su Calabria e compagni in casa Milan, e Ibrahimovic è stato chiaro nello spogliatoio. Zlatan ci ha tenuto a responsabilizzare la squadra, e lunedì mattina a Milanello si è visto pure Gerry Cardinale in una delle sue 'incursioni' italiane. Il patron di RedBird, accompagnato dallo stesso consulente svedese e da Furlani e Moncada, ha parlato alla squadra mostrando supporto in un momento già delicato. Sabato sera c'è la trasferta romana in casa della Lazio: vietato un altro passo falso.

Vedi anche Milan Adli in uscita, si tratta con la Fiorentina: c'è la formula. Marsiglia interessato

Cardinale, che si era visto lo scorso 13 agosto a San Siro in occasione di Milan-Monza valido per il Trofeo Berlusconi (3-1 il risultato finale per i rossoneri), si è confrontato con la dirigenza, Ibrahimovic e Fonseca, ribadendo il pieno sostegno a quest'ultimo. Subito dopo pranzo Cardinale ha lasciato Milanello in compagnia di Furlani, con lo stesso Ibra e Moncada che hanno assistito all'allenamento.