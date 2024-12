Camarda, tra il Milan Futuro e il futuro del Milan il passo è lungo

È la dura legge del gol. Ma non di un gol qualsiasi, perché da quando indossò per la prima volta la maglietta del Milan (nel 2015, a soli 7 anni) Francesco Camarda, di gol, ne ha segnati a centinaia. Gli manca, però, quello con la prima squadra. Tredici mesi dopo il suo debutto con record in rossonero (era il 25 novembre 2023 - contro la Fiorentina, a San Siro - aveva 15 anni e 260 giorni), Camarda è ancora fermo alla casella zero reti segnate, un paradosso per un ragazzo con il gol nello sguardo.