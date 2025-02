Serie A: Empoli-Milan 0-2, Leao e Gimenez regalano i tre punti a Conceiçao

LE STATISTICHE

Santiago Giménez è diventato il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del Milan nella storia della Serie A; in generale il terzo nel massimo campionato (dopo Hirving Lozano e Johan Vásquez).

I cinque gol di Rafael Leão in questa stagione di Serie A sono stati tutti realizzati in trasferta; tra i giocatori che hanno realizzato tutti i loro gol fuori casa nel campionato in corso, nessuno ne conta quanti quelli del portoghese.

Terzo legno centrato da Lorenzo Colombo in questa Serie A e nel campionato in corso solo Ademola Lookman ne conta di più (quattro).

Christian Pulisic ha servito due assist in una singola partita di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2023/24), solo Antoine Makoumbou e Ondrej Duda (tre entrambi) hanno ricevuto più cartellini rossi di Fikayo Tomori (due).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare di campionato contro l’Empoli, solo contro il Pisa ha una striscia aperta altrettanto lunga di clean sheet di fila in Serie A (cinque tra il 1988 e il 1991).

Quella odierna è stata la 600ª partita giocata dall’Empoli nella sua storia in Serie A.

Quarto cartellino rosso a sfavore in questa Serie A per l'Empoli e nel campionato in corso solo Hellas Verona (sette) e Lecce (cinque) ne hanno ricevuti di più.

Il Milan ha tentato un tiro nello specchio della porta avversaria nel corso del primo tempo (su tre totali) e nel campionato in corso, solo in un'occasione ha fatto peggio in una prima frazione (zero nella gara di andata vs Juventus).

L'Empoli è sceso in campo con una formazione composta da sette giocatori italiani: in questa Serie A la squadra toscana non aveva mai schierato altrettanti italiani dal primo minuto.