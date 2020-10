Brahim Diaz: "Scudetto? Il Milan ci proverà di certo"

L'OBIETTIVO

Il Milan è partito a tutto gas e anche se siamo solo all'inizio della stagione, i tifosi rossoneri iniziano a sognare. Anche perché l'impressione è che pure lo spogliatoio agli ordini di mister Pioli sia convinto di poter realizzare la grande impresa. Come ha confermato Brahim Diaz. "Lo scudetto? Vediamo di partita in partita, ad oggi stiamo facendo le cose correttamente. Se ci proveremo? Chiaro", ha detto il giovane centrocampista spagnolo a Sportmediaset.

La forza del giovane Milan sta proprio nelle valide alternative a disposizione di Pioli, tra cui lo stesso Diaz: "È stato un mese buono per me e per tutta la squadra. Aiutare i compagni facendo gol è sempre un piacere. Li ho sempre fatti, ma ora è più facile con l'aiuto di tutti. Ibrahimovic? È una grande persona, ha molte attenzioni nei miei confronti e mi dà tanti consigli. È un giocatore che ha fatto la differenza e che continua a farla, dobbiamo tenercelo stretto", ha aggiunto.