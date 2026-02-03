Copa del Rey, il Barcellona soffre ma è in semifinale: la favola Albacete battuta 2-1

03 Feb 2026 - 23:20

L'Albacete a un passo dalla storia. Dopo la clamorosa eliminazione inflitta al Real Madrid agli ottavi di Copa del Rey, la squadra di Segunda División ha interrotto il proprio cammino ai quarti di finale dopo per messo in grande difficoltà il Barcellona. All'Estadio Carlos Belmonte, la squadra di Flick s'impone 2-1 con grande sofferenza nel finale: ad aprire le marcature ci pensa il solito Lamine Yamal al 39' del primo tempo. Nella ripresa, il ritrovato Araujo firma il 2-0 al 56' indirizzando la partita. Un gol che sa di liberazione per il centrale uruguaiano, dopo i noti problemi di salute mentale che lo avevano tenuto lontano dai campi per qualche settimana. A 3 minuti dalla fine, un gol di Javi Moreno riapre clamorosamente la partita con i blaugrana costretti a soffrire nel finale per strappare il pass per le semifinali. 

