Boban al Milan, ostacolo Infantino: "Lo incateno alla Tour Eiffel"

06/06/2019

Intervenuto a margine della tradizionale partita con le vecchie glorie giocata nella capitale francese, Infantino ha replicato dunque con una battuta alle indiscrezioni sull'interesse del Milan per "Zorro". Il nome del croato era spuntato nei giorni scorsi in relazione all'ipotesi di un suo ritorno in rossonero per affiancare Maldini e Gazidis nella gestione dei rapporti con l'Uefa. Compito particolarmente adatto a Boban, vista la grande esperienza politica maturata negli anni negli organi del calcio internazionale.