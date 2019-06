Berlusconi: "Mi manca il Milan. Con Giampaolo torni il bel gioco"

17/06/2019

A proposito di gioco offensivo, Berlusconi torna al Milan di Gattuso: "Quest'anno è mancato molto nei tiri finali, mi è dispiaciuto. Rino ha dato molto: come calciatore e persona gli sono affezionato, come tecnico abbiamo avuto discussioni dovuti al fatto che non siamo in sintonia col modulo di gioco". Andrà un po' meglio con Giampaolo: "Impiega due punte con un trequartista".



Il leader di Forza Italia rivela che chiederà a Scaroni di incontrare il nuovo tecnico e regala un retroscena di mercato: "Avrei visto volentieri Conte al Milan, noi stessi avevamo pensato a lui tempo fa. Ma Giampaolo funziona benissimo. Maldini e Boban in dirigenza? Li conosco come grandi calciatori, non conosco le loro capacità manageriali".



No comment anche su Sarri-Juventus ("Allegri è andato via dopo aver vinto molto, non capita spesso. Ma non conosco abbastanza personalmente Sarri per sapere se farà bene o male") sul caso Totti: "Non entro in casa d'altri".