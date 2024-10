Ballo-Touré torna in campo col Milan Futuro, ma viene espulso e Bonera crolla

Ritorno in campo decisamente da dimenticare per Fodé Ballo-Touré. Il terzino sinistro senegalese, 27 anni, è tornato oggi a giocare in gare ufficiali dopo essere stato lontano dai campi dall’ultima giornata della scorsa Premier League (era in prestito al Fulham) e lo ha fatto con la maglia del Milan Futuro, in Serie C, nella gara contro il Legnago Salus fanalino di coda della classifica, ma soprattutto lo ha fatto nel peggior modo possibile. Partito tra i titolari, il calciatore è stato infatti prima ammonito nel finale del primo tempo, sul risultato di 1-0 per i rossoneri, e poi espulso al 74’ della ripresa per un fallo molto ingenuo. Un cartellino rosso che i ragazzi di Bonera hanno pagato carissimo, perché dopo essere rimasti in dieci il Legnago ha segnato tre reti ribaltando la partita e agganciando i rossoneri in classifica a quota sei punti. Nel finale rosso anche a Jimenez.