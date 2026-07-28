Venezia, tifosi vip allo stadio con una barca di lusso

Il Venezia Fc ha annunciato il lancio de "La Serenissima", una nuova Premium Hospitality Experience pensata per elevare l'arrivo allo stadio a un momento di vero rito collettivo. L'iniziativa, ideata dalla nuova proprietà americana, mira a fondere tradizione veneziana e servizi esclusivi, trasformando il tragitto verso lo stadio Pier Luigi Penzo, sull'isola di Sant'Elena, in un'esperienza di lusso pre-partita e di accoglienza curata nei minimi dettagli. L'imbarcazione in stile tradizionale veneziano offrirà un'accoglienza personalizzata e un'ospitalità esclusiva, con un servizio studiato per accompagnare gli ospiti dal cuore della città fino all'ingresso dello stadio. Questa soluzione è stata sviluppata anche in considerazione delle attuali limitazioni del Penzo - la cui costruzione risale al 1913 - per le esperienze premium e nasce come risposta temporanea e raffinata a tali vincoli. La "Serenissima" sarà operativa dalla prima giornata del campionato di Serie A Enilive (la squadra ospite sarà il Lecce, domenica 23 agosto) e accompagnerà tutte le gare casalinghe della stagione. L'esperienza, riservata a 75 ospiti per ogni partita, garantisce servizi su misura e un'atmosfera intima. Il tour parte da San Marco, cuore della città, e accompagna gli ospiti fino allo stadio attraverso la laguna. Lo scafo presenta una livrea nera marmorizzata con il profilo dorato del leone alato di San Marco. A bordo, gli interni richiamano i salotti veneziani con boiserie, pelle e velluti in tonalità di verde oliva e cuoio. Un cocktail bar è disponibile sul ponte superiore. L'offerta sarà disponibile per circa un anno e sarà una proposta temporanea che integra l'attuale offerta hospitality del Club. Dall'autunno 2027 è invece attesa l'apertura del nuovo stadio al Bosco dello Sport, situato nei pressi dell'aeroporto Marco Polo, in terraferma, momento in cui le esigenze logistiche e le possibilità di ospitalità dovrebbero mutare.