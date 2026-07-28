Keane al veleno: "Maldini e Leonardo? Comportamento infantile..."

28 Lug 2026 - 10:55
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Roy Keane, leggenda del Manchestr United, ha commentato così la situazione legata al caos Italia: "Il comportamento di Maldini e Leonardo non mi è piaciuto per niente, è stato davvero infantile. Non si può abbandonare un progetto solo perché non hai avuto il tuo allenatore preferito. L'Italia aveva bisogno di figure che sapessero prendersi le loro responsabilità e che dessero equilibrio. Abbandonare dopo 17 giorni manda un messaggio sbagliato a tutte le persone coinvolte". 

Qualche giorno fa, un altro ex United, Gary Neville, si era espresso così: "Perché il caso Pirlo è stato sollevato solo quando è diventato il candidato principale? Che brutta immagine per il calcio italiano, non è così che dovrebbero lavorare le istituzioni calcistiche". 

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