Italia femminile, Soncin in Usa per seguire azzurre d'America

28 Lug 2026 - 11:15
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Un viaggio oltreoceano di una settimana per riabbracciare le Azzurre d'America e continuare a lavorare in vista del grande obiettivo Brasile 2027. A poco più di due mesi dal doppio confronto con la Bielorussia valido per il primo turno dei play-off mondiali (andata 9 ottobre, ritorno il 13), Andrea Soncin e la sua vice Viviana Schiavi sono pronti a volare negli Stati Uniti per incontrare Cristiana Girelli, Lisa Boattin, Lucia Di Guglielmo e Sofia Cantore - le quattro alfiere italiane che militano negli USA - e visitare società di altissimo livello come Bay FC, Houston Dash e Washington Spirit. "Questa trasferta - ha dichiarato il Ct - rappresenta un passaggio cruciale nel nostro cammino. Visiteremo club di altissimo livello per seguire da vicino le nostre ragazze in un campionato dall'elevata competitività come la NWSL. Il nostro modello è rigorosamente player-centered: questo significa mettere al centro non solo la calciatrice, ma garantire una cura e un'attenzione alla persona a 360 gradi. In questo programma di accompagnamento e tutela del talento, i club recitano un ruolo di primaria importanza. Stringere sinergie forti ed efficaci ci permette di far crescere le nostre atlete sotto ogni aspetto e di ottenere grandi risultati sul campo".

La prima tappa del viaggio sarà a San Jose, dove mercoledì 29 luglio alle ore 19 si disputerà la sfida tra il Bay FC di Girelli e il Gotham NY. Il giorno dopo Soncin e Schiavi seguiranno l'allenamento della franchigia californiana per poi spostarsi a Houston, in Texas, per assistere al match di campionato e visitare il quartier generale della squadra di Boattin. Il volo di rientro per l'Italia sarà invece preceduto dal soggiorno nella capitale statunitense, che domenica 2 agosto alle ore 16 farà da cornice alla gara tra il Washington Spirit del tandem Di Guglielmo-Cantore (quest'ultima reduce dal gran gol con i Denver Summit che ha regalato al club la vetta della classifica) e i San Diego Waves. Un tour a stelle e strisce che offrirà "una preziosa opportunità di arricchimento per tutto il nostro staff tecnico e metodologico", ha aggiunto Soncin, "permettendoci di confrontarci con una realtà calcistica fortemente orientata all'uno contro uno, alle transizioni rapide, al calcio verticale e alla libertà di espressione offensiva. Si tratta di caratteristiche d'élite che stiamo ricercando, coltivando e implementando con convinzione anche all'interno del gioco della nostra Nazionale, per competere stabilmente ai massimi livelli globali". Dopo gli Stati Uniti, il focus di Soncin e dei suoi collaboratori tornerà a essere rivolto anche sulla Serie A (preceduta il 22 agosto dal calcio d'inizio della Serie A Women's Cup) e sull'avvio degli altri campionati europei in cui giocano le calciatrici italiane. "In questa fase - ha concluso il Ct - la cura di ogni minimo dettaglio farà la differenza in vista delle decisive gare di play-off per l'accesso ai Mondiali di Brasile 2027, dando continuità al percorso di sviluppo che portiamo avanti da tempo. Alle nostre tifose, ai nostri tifosi e alle ragazze diciamo che stiamo lavorando senza sosta, unendo l'attenzione al lato umano all'eccellenza tecnica, per farci trovare pronte a conquistare la qualificazione".

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