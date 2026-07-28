Italia femminile, Soncin in Usa per seguire azzurre d'America

La prima tappa del viaggio sarà a San Jose, dove mercoledì 29 luglio alle ore 19 si disputerà la sfida tra il Bay FC di Girelli e il Gotham NY. Il giorno dopo Soncin e Schiavi seguiranno l'allenamento della franchigia californiana per poi spostarsi a Houston, in Texas, per assistere al match di campionato e visitare il quartier generale della squadra di Boattin. Il volo di rientro per l'Italia sarà invece preceduto dal soggiorno nella capitale statunitense, che domenica 2 agosto alle ore 16 farà da cornice alla gara tra il Washington Spirit del tandem Di Guglielmo-Cantore (quest'ultima reduce dal gran gol con i Denver Summit che ha regalato al club la vetta della classifica) e i San Diego Waves. Un tour a stelle e strisce che offrirà "una preziosa opportunità di arricchimento per tutto il nostro staff tecnico e metodologico", ha aggiunto Soncin, "permettendoci di confrontarci con una realtà calcistica fortemente orientata all'uno contro uno, alle transizioni rapide, al calcio verticale e alla libertà di espressione offensiva. Si tratta di caratteristiche d'élite che stiamo ricercando, coltivando e implementando con convinzione anche all'interno del gioco della nostra Nazionale, per competere stabilmente ai massimi livelli globali". Dopo gli Stati Uniti, il focus di Soncin e dei suoi collaboratori tornerà a essere rivolto anche sulla Serie A (preceduta il 22 agosto dal calcio d'inizio della Serie A Women's Cup) e sull'avvio degli altri campionati europei in cui giocano le calciatrici italiane. "In questa fase - ha concluso il Ct - la cura di ogni minimo dettaglio farà la differenza in vista delle decisive gare di play-off per l'accesso ai Mondiali di Brasile 2027, dando continuità al percorso di sviluppo che portiamo avanti da tempo. Alle nostre tifose, ai nostri tifosi e alle ragazze diciamo che stiamo lavorando senza sosta, unendo l'attenzione al lato umano all'eccellenza tecnica, per farci trovare pronte a conquistare la qualificazione".