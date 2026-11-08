Cisse, gol e pause, Ramos azzecca solo l'assist. Pulisic ha il merito del raddoppio

CISSE 7 - Si fa trovare pronto sull'assist di Rabiot per sbloccare la partita. Poi ha il merito di pressare Traorè nell'azione che porta al raddoppio. Gasato dalla convocazione in azzurro, ha però ancora tante pause con allegati errori di concentrazione (dal 61' HUTCHINSON 6 - Fa legna in mezzo, con discreta qualità e attenzione).