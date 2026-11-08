LE PAGELLE

Cisse, gol e pause, Ramos azzecca solo l'assist. Pulisic ha il merito del raddoppio

Il 20enne numero 70 mette la partita in discesa. Il portoghese male sotto porta ma ha il merito di servire la palla del raddoppio

di Matteo Dotto
08 Nov 2026 - 17:21
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MILAN

MAIGNAN 6 - Non fa miracoli, un paio di parate di ordinaria amministrazione. Sul gol di Ellertsson vede forse partire la palla in ritardo.

GILA 7 - Sempre tosto, sempre sul pezzo. Terzino destro in partenza, all'occasione stringe per dare una mano ai centrali.

DE WINTER 6 - Comincia con una dormita in coabitazione con Diawara. Poi si riprende e assume con efficacia la leadership del reparto arretrato.

DIAWARA 6 - Utilizzato da centrale difensivo, fa una partita pulita a parte uno svarione iniziale: sempre concentrato, attento nelle coperture. Esce perché gravato da un giallo su Messias (dal 61' TERRACCIANO 6 - Dopo la brutta prova con il Ferencvaros si adatta a fare il centrale e se la cava discretamente).

MUSAH 6.5 - Corre tantissimo sulla fascia sinistra prima di chiudere dalla parte opposta. Sanguinoso il pallone perso che per poco fa andare in gol Vitinha (dall'87' ESTUPINAN SV).

MOREIRA 6 - A destra e, nelle battute finali, a sinistra. Il folletto belga questa volta si dedica più al lavoro di copertura che alle sgroppate offensive. E lo fa con costrutto.

MODRIC 6.5 - Qualche errore non da lui, ma anche la consueta sapienza tattica e nel finale una dedizione difensiva quasi commovente.

RABIOT 6.5 - Serve a Cisse la palla che sblocca la partita. Poi gioca al piccolo trotto e non si vede più granchè. Si guadagna comunque i gialli di Marcandalli e Ehizibue.

CISSE 7 - Si fa trovare pronto sull'assist di Rabiot per sbloccare la partita. Poi ha il merito di pressare Traorè nell'azione che porta al raddoppio. Gasato dalla convocazione in azzurro, ha però ancora tante pause con allegati errori di concentrazione (dal 61' HUTCHINSON 6 - Fa legna in mezzo, con discreta qualità e attenzione). 

PULISIC 7 - Il gol del raddoppio e la palla scippata a Vasquez nell'azione che ha portato alla rete di Cisse. Si prende un giallo per comportamento non regolamentare (dal 79' JASHARI SV)

RAMOS 6 - Un voto in più per il bell'assist che serve a Pulisic per lo 0-2. Per il resto il solito Gonçalo, innocuo quando è vicino alla porta.

Allenatore AMORIM 6 - Milan troppo in affanno nei minuti finali dopo una partita messasi in discesa grazie a due sfondoni difensivi del Genoa. 

GENOA

BIJLOW 6; MARCANDALLI 5 (dal 61' EL SHAARAWY 6), OSTIGARD 6, VASQUEZ 4; EHIZIBUE 5.5, MESSIAS 6 (dal 61' BALDANZI 5.5), TRAORE' 4 (dall'84' SOW SV), WIAFE 5 (dall'84' MEICHTRY SV), ELLERTSSON 6.5 ; VITINHA 5.5 (dal 74' COLOMBO SV); OSMAJIC 5.5. Allenatore DE ROSSI 6

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