Napoli, Rrahmani: "Partita difficile ma potevamo vincerla"

"E' stata una partita molto difficile, abbiamo iniziato non bene il primo tempo, nel secondo siamo stati bravi, potevamo anche vincere. Sono sempre i dettagli che decidono la partita, oggi non è stata quella giusta per la vittoria. Lang? Ho parlato con lui, gli ho chiesto di fare attenzione perché gli aveva dato già il giallo. Gli ho chiesto di stare calmo. Non so cosa sia successo con i i tifosi. Stiamo dando il massimo in campo, lui come tutta la squadra. Non ci sono partite semplici, dobbiamo dare tutti di più". Così il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, a Dazn, dopo il pareggio con la Lazio