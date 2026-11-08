Lazio, Isaksen: "Abbiamo fame e un punto non ci basta"

08 Nov 2026 - 15:47
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"Sono contento della prestazione, però sono deluso. Volevamo vincere, però dobbiamo sapere che abbiamo giocato contro una squadra forte che ha bisogno di punti. Era complicata, ma io sono deluso. Ambizione alta? Vuol dire che abbiamo fame, e un punto non è abbastanza. Penso che tra qualche giorno saremo contenti di questo risultato. Essere capitano è un'emozione grande, bellissima giocare in questa squadra". Così a Dazn l'attaccante danese della Lazio, Gustav Isaksen, dopo il pareggio al 'Maradona' contro il Napoli.

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