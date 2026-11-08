Milan, Cisse come Inzaghi e Shevchenko: anche Mancini sorride

08 Nov 2026 - 16:20
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Cisse © Getty Images

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Il magic momenti di Alphadjo Cisse. Il classe 2006 del Milan ha festeggiato a Marassi la prima convocazione con la Nazionale segnando il gol che ha sbloccato la partita, il numero 5 del suo campionato e l’ottavo in stagione nelle 13 partite giocate finora. Numeri che fanno entrare il centrocampista ex Catanzaro nella storia del Diavolo e scomodano paragoni pesanti perché anche Pippo Inzaghi e Shevchenko segnarono 8 reti nelle prime 13 partite in rossonero. Il record in questo senso appartiene a Mario Balotellu: 12 reti nelle prime 13 presenze.

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