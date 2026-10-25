Super Bartesaghi, Pulisic è tornato. Un debutto incoraggiante per Diawara

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Sulla fascia sinistra nessuno rimpiange Estupinan... Per Capitan America una prova di sostanza. Hutchinson, il gol e poco altrodi Matteo Dotto
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MILAN
MAIGNAN 6.5 - I fischi del Friuli per un vecchio conto aperto non lo destabilizzano più di tanto. Non è chiamato a grandi parate ma svolge bene l'ordinaria amministrazione.
TOMORI 6.5 - Sta tornando quello dei primi tempi in rossonero. Gioca terzino destro, dà un grande contributo di sicurezza dietro e di spinta in avanti (dal 73' MUSAH SV).
DE WINTER 6.5 - Gioca in sicurezza, con personalità e grande attenzione.
PAVLOVIC 6.5 - Solido e ruvido come sempre. Ha lo spirito del leader e contagia i suoi compagni di reparto.
DIAWARA 6,5 - Debuttante in A. Ha solo 20 anni, grandi doti atletiche e personalità da vendere. Dopo un gran primo tempo, cala nella ripresa ma fa in tempo a chiudere in angolo in scivolata una pericolosa incursione di Ekkelenkamp.
HUTCHINSON 6.5 - Nell'azione del raddoppio prima arma il sinistro da fuori di Jashari, poi si avventa come un falco d'area di rigore per in tap-in vincente. Prima del suo primo gol in Serie A aveva fatto obiettivamente pochino (dal 73' LOFTUS-CHEEK SV; dal 90' COMOTTO SV).
MODRIC 6.5 - Sua l'ideona dell'assist per il gol di Pulisic. Poi la consueta regia, qualche palla persa ma anche recuperi importanti a istanti dal 90esimo.
JASHARI 6.5 - Comincia con perdere un pallone sanguinoso che poteva costare caro. Poi si rimette in carreggiata, duetta con Modric e procura il raddoppio con una sventola da fuori non trattenuta da Okoye.
BARTESAGHI 7.5 - Sulla corsia di sinistra una prova di grande abnegazione e coraggio. Corre, contrasta, crossa e tira. Gli manca solo il gol, ci va vicino un paio di volte (dall'85' CISSE SV)
PULISIC 7 - Il periodaccio è alle spalle. A segno dopo 5 minuti, Capitan America dispensa poi assist e buone idee nella metà campo avversaria e fa sentire la sua presenza anche in fase difensiva.
RAMOS 6.5 - Nervosetto, soffre le marcature strette dei centrali udinesi e le decisioni di Marcenaro. Si prende un giallo, cerca il gol ma sul suo tiro a botta sicura Okoye devia il pallone sulla traversa (dal 90' CAMARDA SV)
Allenatore AMORIM 7 - Dopo la l'euroscoppola britannica presenta un Milan in salute e con... i nomi giusti in campo. Dominio assoluto - nonostante le sei pesanti assenze - per una partita che si mette in discesa dopo il gol lampo di Pulisic.
UDINESE
OKOYE 5.5; ABANKWAH 6, KABASELE 6, PALMA 6; VOJVODA 5 (dal 63' ZANIOLO SV), PIOTROWSKI 5 (dal 46' MILLER 5), KARLSTROM 5 (dall'82' LOVRIC SV), KAMARA 6 (dal 63' ARIZALA SV); CHAKVETADZE 6, EKKELENKAMP 5; DAVIS 5.5 (dall'82' VINCIATI SV). Allenatore RUNJAIC 5