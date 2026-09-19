Rivera: "Con Mazzola eravamo amici, mai capito staffetta in Nazionale"

Sandro Mazzola "è stato, innanzitutto, un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano. Ma avevamo anche un rapporto di amicizia visto che giocavamo insieme in Nazionale". Così Gianni Rivera a Radio1, smentendo la rivalità con Mazzola. In azzurro "c'è stato un periodo in cui hanno deciso di farci giocare alternativamente - ha proseguito - e non l'abbiamo mai capito. Pur essendo lui interista abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'Associazione italiana calciatori e preparato il terreno per migliorare la vita dei giocatori. Avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro".