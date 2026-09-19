Amorim: "Mazzola come Baresi, onoriamoli migliorando calcio italiano"

"A nome della società volevo mandare le condoglianze alla famiglia di Sandro Mazzola, all'Inter e a tutto il Paese. Abbiamo perso una leggenda del calcio mondiale, una figura davvero importante". Così Ruben Amorim, tecnico del Milan, ricordando Mazzola in apertura di conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A col Lecce. "La vita va avanti - ha aggiunto - è una situazione simile a quella che abbiamo vissuto con Baresi. Il modo migliore per ricordare queste leggende è migliorare il movimento calcistico italiano".