Di Francesco: "Contro il Milan voglio un Lecce coraggioso"

Provare a dare seguito alla positiva prova offerta contro il Monza. E' la parola d'ordine del Lecce di Eusebio Di Francesco che vola a Milano per sfidare gli uomini di Amorim, reduci dallo scivolone interno europeo. Il tecnico giallorosso, risultato a parte dei rossoneri, mette in guardia i suoi: "Al di là di chi giocherà, vogliamo dare continuità a quanto fatto sopra - dichiara il tecnico nella consueta conferenza della vigilia -. Abbiamo bisogno di questo: solidità e atteggiamento. Ogni gara ha la sua storia, soprattutto in base agli avversari. Affronteremo una squadra con tanta qualità e tante soluzioni: sono in un periodo difficile, ma hanno talento".
Come venire fuori da San Siro con un risultato positivo: "Dobbiamo dare la sensazione di poter fargli male - sottolinea il tecnico -. Deve esserci applicazione tattica, ma anche coraggio e sensazione di far male anche ad avversari forti. Lo pretendo dai miei ragazzi nel mio percorso di crescita. Voglio vedere coraggio in campo già dalla gara di domani".
Sullo schieramento iniziale e sulla situazione sanitaria della squadra, Di Francesco è esplicito: "Ilic deve partire dall'inizio per avere minutaggio, ma sta crescendo, così come mi è piaciuto Ngom a gara in corso. Il centrocampo è la nostra anima. Ed è molto importante trovare quanto prima Berisha, Gandelman e Geubbels. Saranno fuori per questa gara, speriamo di recuperarli per dopo la sosta".