Di Francesco: "Contro il Milan voglio un Lecce coraggioso"

Sullo schieramento iniziale e sulla situazione sanitaria della squadra, Di Francesco è esplicito: "Ilic deve partire dall'inizio per avere minutaggio, ma sta crescendo, così come mi è piaciuto Ngom a gara in corso. Il centrocampo è la nostra anima. Ed è molto importante trovare quanto prima Berisha, Gandelman e Geubbels. Saranno fuori per questa gara, speriamo di recuperarli per dopo la sosta".