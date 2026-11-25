Da deciso a tavolino a obbligato. Il Milan di Europa League continua a dover fare i conti con un turnover, più o meno ampio, che nelle scorse partite ha complicato non poco il cammino dei rossoneri, fermi a tre punti in quattro partite e obbligati a vincere, già da domani, per rimettere in piedi la classifica e agguantare se non altro i playoff. Gli ultimi a fermarsi, dopo il risentimento che ha messo fuorigioco Modric e i giramenti di testa di Pavlovic, sono stati Francesco Camarda, alle prese con un problema alla caviglia, e Bartesaghi (peritendinite alla gamba destra), che hanno allungato a nove la lista dei giocatori indisponibili per la sfida di Atene contro l'Olympiacos.