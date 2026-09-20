Amorim: "Bella vittoria ma dobbiamo ancora migliorare. Modric a volte soffre le transizioni"

Ruben Amorim non nasconde la sua soddisfazione per il successo del Milan sul Lecce e, soprattutto, per la prestazione convincente dei suoi giocatori: "Una bella vittoria, abbiamo controllato bene e difeso bene. Abbiamo capito chi avevamo davanti. Sono contento di aver mantenuto il possesso palla e delle corse all'indietro. Abbiamo tanto da fare, ma stiamo migliorando e stiamo imparando. Abbiamo avuto difficoltà nelle ultime partite, oggi siamo stati più liberi. Credo che se guardiamo alle altre, vediamo come abbiamo avuto più tempo per diventare squadra. Abbiamo perso due punti con Juventus e Lazio, non tutto è da buttare. Abbiamo bisogno di bilanciare le cose. Noi stiamo facendo bene e meritavamo più punti".