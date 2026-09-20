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Amorim: "Bella vittoria ma dobbiamo ancora migliorare. Modric a volte soffre le transizioni"

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la netta vittoria sul Lecce a San Siro

20 Set 2026 - 23:17
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Ruben Amorim non nasconde la sua soddisfazione per il successo del Milan sul Lecce e, soprattutto, per la prestazione convincente dei suoi giocatori: "Una bella vittoria, abbiamo controllato bene e difeso bene. Abbiamo capito chi avevamo davanti. Sono contento di aver mantenuto il possesso palla e delle corse all'indietro. Abbiamo tanto da fare, ma stiamo migliorando e stiamo imparando. Abbiamo avuto difficoltà nelle ultime partite, oggi siamo stati più liberi. Credo che se guardiamo alle altre, vediamo come abbiamo avuto più tempo per diventare squadra. Abbiamo perso due punti con Juventus e Lazio, non tutto è da buttare. Abbiamo bisogno di bilanciare le cose. Noi stiamo facendo bene e meritavamo più punti".

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Poi si passa ad analizzare la prestazione dei singoli: "Modric? È un giocatore che ha bisogno di avere spesso la palla per dare il meglio. In alcuni partite, in cui andiamo di transizioni, Luka fa fatica. Credo sia pronto per giocare ogni tipo di partita. In partite con blocco basso come stasera si trova più a suo agio. Ho sentito i giocatori, nelle grandi squadra devi sentire i giocatori prima di prendere decisioni. Per avere identità è difficile, dipende dalle mie sensazioni. Era così anche allo United. In Italia gli allenatori sono intelligenti, è difficile per me a volte capire le altre squadre". 

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