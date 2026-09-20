Lecce, Di Francesco: "Non siamo stati abbastanza coraggiosi, creati pochi pericoli"

Il Lecce si lecca le ferite dopo il Ko per 3-0 a San Siro contro il Milan. Eusebio Di Francesco conferma la lettura negativa della sfida, anche oltre il risultato finale: "Ci siamo accesi solo a intermittenza. Non abbiamo mai dato la sensazione di essere pericolosi. Se palleggi poco e ti abbassi, devi essere bravo sulla riconquista e noi non lo siamo stati, lasciando al Milan spazio di uscire con facilità".
Meglio nella ripresa: "Abbiamo creato qualche difficoltà, anche se poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Le differenze tra le squadre ci sono e non possiamo ovviamente paragonarci al Milan, però parlo di approccio: dovevamo essere più coraggiosi, sapendo che si può sbagliare ma anche andare in porta. Dobbiamo migliorare, le partite sono lunghe. Dobbiamo essere più coraggiosi e consapevoli".