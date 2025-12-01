Logo SportMediaset

moviola milan-lazio

Milan-Lazio, la moviola di Cesari: "Follia fischiare fallo a Pavlovic"

Graziano Cesari analizza il caos del finale di Milan-Lazio, dal mancato rigore ai biancocelesti all'espulsione di Allegri.

01 Dic 2025 - 08:50
04:18 

Graziano Cesari, a Pressing, fa la moviola di Milan-Lazio concentrandosi sul tocco di mano in area rossonera da parte di Pavlovic: "Una follia fischiare fallo a Pavlovic. Al 95' Collu vede tutto in area piccola. Per lui non succede niente e concede il calcio d’angolo. Mi piace il decisionismo. Non ha ravvisato nessun fallo e nessun tocco di mano punibile di Pavlovic sul tiro di Romagnoli. Non è normale che una review duri 3 minuti e 51 secondi quando l’arbitro ha visto bene. Va a chiedere consiglio a Zufferli. Allegri lascia l’area tecnica, Collu dice che non capisce cosa stia succedendo. Allegri gli dice ‘Tutte le volte che ci se te...” e Collu estrae giustamente il rosso. Poi Allegri va a provocare il vice di Sarri. Espulso anche lui. L’arbitro non ci sta capendo più niente e finalmente può vedere le immagini. La on field review dura 1 minuto e 28 secondi. In questa situazione si è pensato di togliere l’angolo per dare un rigore”.

milan lazio
pavlovic
moviola
cesari

