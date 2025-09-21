Allegri e il calcio semplice del Milan: difende bene e attacca bene. A far la differenza pensano Pulisic, Modric e Rabiot

"Il calcio è molto semplice: bisogna fare due cose, la fase offensiva e quella difensiva, e bisogna farle bene tutte e due". Uno dei punti cardine della filosofia di Massimiliano Allegri è diventato un tormento, ma dopo le prime quattro giornate del suo secondo mandato al Milan l'evidenza dell'efficacia del suo credo è evidente agli occhi di tutti, anche al più scettico dei tifosi milanisti. Il Milan a Udine ha dominato la partita, senza tanti fronzoli o slogan, ma giocando a calcio in maniera semplice ovvero difendendo bene e attaccando con efficacia, con una trama di gioco fatta di tocchi preparati, studiati e applicati. Qualcosa a cui gli stessi tifosi del Milan non erano più abituati. Durerà? Come è presto per esaltare i risultati ritrovati dal Diavolo e in attesa di test ancora più importanti, a partire dal Napoli nel prossimo turno, è ancora presto per trarre conclusioni ma il cambiamento è evidente sul campo e, soprattutto, è quello che un po' tutti andavano cercando.