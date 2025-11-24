Allegri nella storia del Milan: 100 vittorie grazie al successo nel derby

Conte al comando. Poi Allegri, Gasp e...Spalletti. Ecco quanto guadagnano gli allenatori di Serie A
© Getty Images | Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti
Max Allegri tocca quota 100 vittorie col Milan grazie al derby: raggiunto l'Olimpo dei tecnici rossoneridi Stefano Fiore
Il derby vinto contro l'Inter non vale solo tre punti pesantissimi per la classifica, ma consegna Massimiliano Allegri alla storia del Milan. Con il successo per 1-0 nella stracittadina, il tecnico livornese ha tagliato un traguardo prestigioso: le 100 vittorie in tutte le competizioni sulla panchina rossonera.
Un successo importante ai fini statistici che proietta Allegri in un club esclusivo. Come riporta Opta, Allegri è diventato il settimo allenatore nella storia del Diavolo capace di registrare la tripla cifra di successi.
Il tecnico raggiunge così l'Olimpo dei grandi mister che hanno fatto la storia del Milan. Ecco chi lo precede in questa speciale graduatoria: Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello, Stefano Pioli, Nils Liedholm, Arrigo Sacchi
La vittoria numero 100 di Allegri è arrivata nella partita più sentita, decisa dalla rete di Christian Pulisic, lesto a ribadire in rete una respinta di Sommer. Questo risultato permette al Milan di proseguire la striscia positiva (l'unico ko resta quello di agosto contro la Cremonese) e di lanciare i rossoneri al secondo posto in classifica, in coabitazione con il Napoli e a soli due punti dalla vetta presidiata dalla Roma. Un traguardo personale che si fonde perfettamente con le ambizioni scudetto della squadra.
