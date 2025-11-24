Allegri nella storia del Milan: 100 vittorie grazie al successo nel derby

La vittoria numero 100 di Allegri è arrivata nella partita più sentita, decisa dalla rete di Christian Pulisic, lesto a ribadire in rete una respinta di Sommer. Questo risultato permette al Milan di proseguire la striscia positiva (l'unico ko resta quello di agosto contro la Cremonese) e di lanciare i rossoneri al secondo posto in classifica, in coabitazione con il Napoli e a soli due punti dalla vetta presidiata dalla Roma. Un traguardo personale che si fonde perfettamente con le ambizioni scudetto della squadra.