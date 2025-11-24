Champions, il francese Letexier arbitra Atletico-Inter. Kavanagh per l'Atalanta

È il francese Francois Letexier l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Inter, gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, in programma mercoledì 26 alle 21. Assistenti Cyril Mugnier-Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Jeremie Pignard, al var Willy Delajod, avar il portoghese Tiago Martins.