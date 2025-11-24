Logo SportMediaset

Calcio

Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto ma deve migliorare con le piccole"

24 Nov 2025 - 10:24

"Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio".Così Maurizio Ganz, doppio ex di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera vinto di misura dai rossoneri. Quanto alle difficoltà dei numeri 9 e le punte adattate come ieri Baldanzi nella Roma "anche il Milan ha giocato con due attaccanti non di ruolo, Pulisic e Leao. Una volta l'attaccante pensava solamente di dover fare gol, ora deve rincorrere l'avversario, deve rubare il pallone e contrastare la prima costruzione avversaria. Credo sia proprio una questione di energie. Ormai è cambiato proprio il ruolo: si segna di meno, hanno tante missioni da sviluppare durante la partita". "Gimenez? Il messicano è stato un acquisto importante. Con questo modo di giocare di Allegri, fatto di contropiedi e ripartenze, forse lui si ritrova fuori dal gioco. Ma è un attaccante puro: se viene servito lontano dalla porta è determinante, fuori dall'area fa più difficoltà". 

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

00:38
MCH BOCA-TALLERES MCH

Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel

04:07
Inter-Milan 0-1: gli highlights

Inter-Milan 0-1: gli highlights

02:07
Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

02:11
Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

01:07
Verona-Parma 1-2: gli highlights

Verona-Parma 1-2: gli highlights

02:51
Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

02:30
Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

02:33
Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Tragedia a Dubai: il tecnico delle giovanili del Fursan muore a 36 anni per un infarto fulminante

11:24
Milan, Gimenez vicino al rientro. Athekame fuori un mese
 Torino, Allianz Stadium
11:09
Juventus-Torino: divieto di accesso allo Stadium per 4 tifosi dopo il gesto dell’aeroplano
10:48
Champions, il francese Letexier arbitra Atletico-Inter. Kavanagh per l'Atalanta
10:24
Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto ma deve migliorare con le piccole"
09:35
Rimpianti per il Cagliari, adesso calendario in salita