Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto ma deve migliorare con le piccole"

"Credo che il Milan possa vincere lo scudetto. In questo momento l'unico problema è la difficoltà nelle partite con le cosiddette squadre che lottano per non retrocedere, ha perso tanti punti. Deve mettere qualcosa in più quando affronterà le squadre chiuse. E non giocare le coppe può essere un grande vantaggio".Così Maurizio Ganz, doppio ex di Milan e Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul derby di Milano di ieri sera vinto di misura dai rossoneri. Quanto alle difficoltà dei numeri 9 e le punte adattate come ieri Baldanzi nella Roma "anche il Milan ha giocato con due attaccanti non di ruolo, Pulisic e Leao. Una volta l'attaccante pensava solamente di dover fare gol, ora deve rincorrere l'avversario, deve rubare il pallone e contrastare la prima costruzione avversaria. Credo sia proprio una questione di energie. Ormai è cambiato proprio il ruolo: si segna di meno, hanno tante missioni da sviluppare durante la partita". "Gimenez? Il messicano è stato un acquisto importante. Con questo modo di giocare di Allegri, fatto di contropiedi e ripartenze, forse lui si ritrova fuori dal gioco. Ma è un attaccante puro: se viene servito lontano dalla porta è determinante, fuori dall'area fa più difficoltà".