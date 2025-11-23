Serie A Women: la Roma batte il Como, la Juve vince e accorcia

COMO WOMEN-ROMA 0-1

La Roma passa di misura sul campo del Como e alla sosta si conferma leader classifica. Le giallorosse di Rossettini vanno in gol dopo 13 minuti a Seregno, ma l'arbitro annulla il vantaggio per fuorigioco, poi confermato al FVS. Le capitoline sfiorano la rete altre due volte con Giugliano e Rieke, ma a firmarla al 44' è Viens, che finalizza la triangolazione con Giugliano e Di Guglielmo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La partita la fanno le ospiti anche nella ripresa, ma al 62' Rieke commette fallo su Marcussen nella propria area di rigore e le lariane hanno l'occasione di pareggiare il conto dagli 11 metri. Sul dischetto va Nischler, che però si fa neutralizzare il tiro da Baldi, primo portiere giallorosso a parare un calcio di rigore da quando Opta raccoglie il dato (2020/21). Niente da fare per la squadra di Sottili, che anche con i cambi non riesce a recuperare lo svantaggio: al "Ferruccio" vince la Roma, che alla sosta si conferma la formazione più in forma del torneo con 18 punti collezionati e cinque di vantaggio sulle inseguitrici, al momento Napoli e Juventus a 13. Nel match del "Ferruccio" doppia gioia per Greggi, alla 200ª presenza sia in Serie A che con il club giallorosso tra tutte le competizioni.